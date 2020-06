Polioli: i punti critici del progetto Enerver

Sono i punti critici emersi durante l’ultima Conferenza dei servizi sull’impianto Enerver. Il verbale della riunione di fine maggio è stato pubblicato nei giorni scorsi: il documento riporta gli interventi delle parti intervenute durante il confronto,promotore dell’impianto, di produrre le integrazioni tecniche al progetto al fine di ottenere il via libera per la costruzione.L’azienda avrà quindi tempo tutta l’estate per rivedere i diversi puntiIntanto nasce il Comitato che si oppone alla realizzazione di Enerver, l’impianto proposto da Polioli Bioenergy per la trasformazione dell’umido organico in biometano e compost nella zona industriale di Vercelli. I coordinatori sono