Piemonte: nasce il Tavolo oratori piemontesi

Regione Piemonte e Regione Ecclesiastica Piemonte e Valle d’Aosta hanno deciso di collaborareQuesti obiettivi vengono conseguiti tramiteorganismo formato da esponenti dell’Assessorato regionale alle Politiche sociali e della Consulta regionale di Pastorale giovanile, e la condivisione di un protocollo d’intenti che ha come punti fondamentali come le esigenze delle giovani generazioni, il riconoscimento della specificità degli oratori, il sostegno concreto alle loro figure educative, la promozione delle diverse attività.“Noi crediamo- ha dichiarato il presidente Cirio - Con questo protocollo, per la prima volta, il loro ruolo viene riconosciuto in modo istituzionale e si gettano le basi per un lavoro di confronto costante”. Il presidente ha voluto mettere in risalto l’intenzione di “condividere la futura programmazione e avviare l’aggiornamento della legge regionale sugli oratori, che ha quasi 20 anni e ha bisogno di essere attualizzata.perché l’attività degli oratori per noi è fondamentale e lo è ancor di più in un Paese dove si è pensato di far ripartire il campionato di calcio prima delle scuole. Quando le famiglie vanno a lavorare i bambini hanno bisogno di un posto in cui stare, eNoi oggi le diamo con un progetto concreto, ma in cui crediamo anche sotto il profilo ideale e spirituale”.Per sostenere i servizi educativi complementari in questa fase emergenziale, tra i quali figurano i centri estivi comunali e quelli organizzati dal sistema degli oratori,