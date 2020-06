Divieto dei trolley a bordo, ma senza costi aggiuntivi

Divieto di portare i, negato l'utilizzo delle, cessato l'obbligo delche però dovranno indossare leCon l'inizio della fase 3 dell'emergenza Coronavirus, sono cambiate anche leCon il nuovo decreto il Governo. I passeggeri saranno, comunque, obbligati a indossare le mascherine e presentare un’autocerficazione in fase di check-in online, comunque prima dell’imbarco, nella quale dichiarare di non aver avuto contatti con persone risultate positive al Coronavirus. Prima di salire a bordo verrà misurata la temperatura corporea ai passeggeri, che non dovrà essere superiore ai 37,5°.Le maggiori novità riguardano però i bagagli a mano: chi viaggerà in aereo, "al fine di limitare al massimo i movimenti nello stesso aeromobile". La decisione è stata presa pertra i passeggeri, nel caso in cui si voglia recuperare qualcosa dal bagaglio. Saranno consentiti solo bagagli di piccole dimensioni come zaini, borse da donna e porta computer che potranno essere sistemate sotto il proprio sedile.La scelta comunicata da Enac, l’Ente nazionale per l’aviazione civile, su disposizione del Ministero della Salute ha scatenato non pochi malumori tra i passeggeri, che già temevano una sorta di tassa occulta sui primi viaggi estivi, considerando che quasi tutte le compagnie aeree permettono di viaggiare con il bagaglio in stiva pagando un extra sul costo del biglietto. In una nota però l’Enac ha chiarito che «».: non per motivi di sanificazione, ma per evitare che si creino delledurante la fase di imbarco sull'aereo. La sistemazione dei trolley nelle cappelliere è un momento in cui i passeggeri entrano in strettissimo contatto tra di loro . Escludendo questa possibilità, si eliminano le consuete code pre decollo. Questo divieto riguarderà solamente i voli in cui non verrà effettuato il distanziamento sociale.Infine chi viaggerà in aereo dovrà munirsi di un’che attesti di non aver avuto contatti stretti con persone affette da Coronavirus (almeno due giorni prima e fino a 14 giorni dopo che sviluppassero dei sintomi). Nel caso il passeggero dovesse sviluppare dei sintomi una volta arrivato a destinazione, sarà comunque tenuto a comunicarlo alla compagnia aerea e all’autorità sanitaria competente entro otto giorni.