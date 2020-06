Strade sicure, Vercelli: cambio al vertice del 'Piemonte-Liguria'

Ilcede al parigrado Colonnello Alberto Autunno, comandante del 32° Reggimento Genio Guastatori, la guida del Raggruppamento “Piemonte-Liguria”.Nel corso dei 7 mesi di attività,Saluggia, Torino, Caselle, Genova, Ventimiglia, Saluzzo e nella provincia di Novara, in supporto alle Istituzioni e alle Forze dell’Ordine per il mantenimento dell’ordine pubblico, la sicurezza del territorio e“Percorsi 400.000 chilometri, condotte oltre 8500 pattuglie, identificate 50.000 persone, controllati 14.200 veicoli, 117 persone denunciate, 29 tratte in arresto e 12 poste in stato di fermo, oltre al sequestro di 4934 grammi di sostanze stupefacenti, di 4 armi e di 40.000 euro in contanti:, fanno sapere dal Raggruppamento.Coordinati dal Comando Truppe Alpine,assistendo il Banco Alimentare di Milano econtribuendo alla distribuzione di oltre 6.000 tonnellate di alimenti,e supportando il progetto “Pronto Spesa” e “Pronto Farmaco” della Croce Rossa, con oltre 2.500 consegne di farmaci, generi alimentari e vestiti. Un’ulteriore aliquota di militari ha lavorato in sinergia con realtà filantropiche locali perI risultati conseguiti e la preparazione professionale del personale dell’Esercito in perfetta sinergia con le altre istituzioni presenti sul territorioe dalle Autorità politiche del territorio, che il Colonnello Ingala ha incontrato durante questi sette mesi.Il personale del Raggruppamento “Piemonte Liguria”, durante il mandato del Colonnello Ingala,