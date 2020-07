Corsaro: nuove telecamere, più pattuglie e sanzioni

Verranno ripristinate e aggiunte nuove telecamere, aumenteranno le pattuglie di vigili e agenti in borghese e scatteranno sanzioni non solo per i vandali, ma anche per i disturbatori della quiete pubblica.Questo è quello che è emerso nell'incontro tra il sindaco Andrea Corsaro e un esponente del comitato "Adesso Basta", gruppo nato lunedì sera per combattere i rumori e gli atti vandalici provocati dai giovani nel week end. Corsaro ha garantito che i problemi sollevati dai residenti sono più che comprensibili e di conseguenza sono già stati presi in considerazione.Queste argomentazioni, a detta del sindaco, verranno riproposte nel prossimo comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico. La presa di posizione del primo cittadino è stata molto apprezzata dai residenti, ma la petizione che verrà presentata al prefetto prosegue ugualmente.Mattia Mortarotti