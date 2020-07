Usura, una campagna per gli aiuti

La rete di enti antiusura presente in Piemonte è in grado di fornire aiuto finanziario, giuridico e psicologico a persone e aziende a rischio di sovra-indebitamento e usura. Questo lo scopo della capillare campagna di comunicazione #stopusura #insiemecontrolusura lanciata dall’Osservatorio regionale sui fenomeni di usura, estorsione e sovraindebitamento.Sul territorio regionale operano diversi enti che si occupano di aiutare chi vuole sfuggire alla morsa dell’usura. Viene dato supporto psicologico, giudiziario e finanziario, anche a soggetti che non sono nelle normali condizioni di poter ottenere dei prestiti in banca.In particolare, assicurando la tutela della privacy, si possono aiutare: le vittime del reato di usura e di estorsione, i soggetti a rischio di usura o di sovra-indebitamento, i soggetti in stato di sovra-indebitamento.Gli enti ai quali rivolgersi:Fondazione Don Mario Operti OnlusVia S. Giuseppe Benedetto Cottolengo, 22, TorinoTelefono: 011 563 6910Email: segreteria@fondazioneoperti.itLa Scialuppa CRT onlus - Fondazione Anti USURAvia Nizza, 150, TorinoTelefono 011.19410104Email lascialuppacrtonlus@unicredit.eu(sedi anche ad Alessandria, Aosta, Asti, Biella, Cuneo, Ivrea, Novara, Verbania e Vercelli)Fondazione San Matteo – Insieme contro l’usura ONLUSVia delle Rosine, 11, TorinoTel. 011.8390846 – 011.8390820email: segreteria@fondazionesanmatteo.itFondazione San Martino AntiusuraVia Lorenzo Preosi, 3 – Tortona (Al)Tel. 0131 867350sanmartinoantiusura@gmail.comFondazione San Gaudenzio Onluspresso Caritas Diocesana - Via San Gaudenzio, 11 NovaraTel. 0321 661685 Cell. 346 5213344info@fondazionesangaudenzio.org