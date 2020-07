Ora è ufficiale: discoteche aperte dal 9 luglio

Dopo tante anticipazioni e smentite, ora c'è l'ufficialità:. Laè arrivata dal presidente della Regioneche nel pomeriggio di oggi, venerdì 3 luglio, ha dato il via libera all'apertura delle sale da ballo.Iladottato sarà quello della: nessun tipo di limitazione sul numero di persone all'ingresso e distanziamento da tenere solo nella pista da ballo. Scampato definitivamente, quindi, il timore di poter aprire le porte a capienza ridotta, anche se questa ipotesi era apparsa fin da subito poco percorribile.- commenta a caldo, titolare e direttore del "" - Purtroppo speravamo di poter riaprire prima e per alcune settimane ci abbiamo anche creduto, ma ora c'è davvero l'ufficialità. Siamo stati i primi a chiudere per l'emergenza Coronavirus - prosegue Ambrogione - e gli ultimi ad aprire, senza ricevere sostegni, ma adesso vogliamo solo riprendere la nostra attività"."Le discoteche sono da sempre- sottolinea il titolare del Globo - e per questo credo che sia un passo importante per tornare definitivamente alla normalità, non obbligando i ragazzi a stare nelle vie della città fino a notte fonda. Dopo tanti mesi di stop la voglia di vedere il locale pieno è tanta e speriamo che non ci siano più ostacoli", conclude Amborgione.