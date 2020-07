Vespa samurai contro cimice asiatica

In Piemonte sono iniziate le operazioni di contrasto alla cimice asiatica attraverso la diffusione della vespa samurai, suo nemico naturale. In questi giorni in 100 siti su tutto il territorio piemontese si stanno effettuando i lanci della vespa samurai, che a discapito del nome è un insetto di circa 1,5 mm ed è innocuo per l’uomo e gli animali, comprese le api.La lotta biologica alla cimice asiatica è stata avviata per fronteggiare un’emergenza che ha colpito fortemente l’agricoltura piemontese distruggendo intere coltivazioni di frutteti, ortaggi e corilicole: nel solo 2019 in Piemonte i danni ammontano a 170 milioni di euro e hanno interessato 13.500 aziende agricole.La Regione Piemonte pertanto ha aderito al piano triennale nazionale di lotta biologica, emanato dal Ministero dell’Ambiente.