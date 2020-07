Coronavirus: nessun decesso, 6 pazienti guariti

Il bollettino quotidiano della Regione Piemonte sulla situazione sanitaria Covid dice che oggi nel Vercellese non ci sono stati decessi, 6 pazienti sono guariti mentre i contagi salgono di 3 unità.In tutta la regione i guariti nelle ultime 24 ore sono stati 78, non si è registrato nessun decesso e i nuovi contagiati salgono di 18 unità, di cui 14 asintomatici.I ricoverati in terapia intensiva sono 9 (invariati rispetto a ieri).I ricoverati non in terapia intensiva sono 226 (+1rispetto a ieri).Le persone in isolamento domiciliare sono 982.I tamponi diagnostici finora processati sono 430.300, di cui 236.538 risultati negativi.