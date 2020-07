Piemonte, disastro occupazionale: il Covid19 presenta il conto

L'emergenza Coronavirus presenta il (primo) salato conto occupazionale: a marzo 2020, in Piemonte, le assunzioni sono crollate del 30% rispetto allo stesso periodo del 2019. Lo certifica l'Ires, l'istituto regionale di ricerca economica e sociale. Lo studio, pubblicato anche da La Stampa in edicola oggi (lunedì 6 luglio), ha analizzato circa 360.000 imprese che danno lavoro a più di 1.370.000 persone. Dall'indagine sono state escluse l'agricoltura e la pubblica amministrazione.Il periodo più penalizzante è stato quello fra il 22 marzo e il 10 aprile: quando il Covid19 'picchiava più duro' e l'Italia era nei giorni più bui del lockdown. Le assunzioni registrate a marzo 2020 - considerando tutte le tipologie contrattuali - sono state 38.599. A marzo 2019 erano state oltre 55.000. "Questa differenza - spiega l'Ires nella nota - mostra un'informazione scontata: nella prima fase sono stati i contratti a termine di breve durata a saltare per primi. Sono scesi del 35,9%, quelli a tempo indeterminato hanno perso il 3,7%".La frenata è arrivata quando il Piemonte sembrava essere sulla buona strada: a fine 2019, il tasso di disoccupazione era infatti sceso al 7,6% (-0,6% sul 2018) e i posti di lavoro a tempo pieno erano aumentati del 5%. "Ciò significa che nel corso dell'anno passato le assunzioni sono diminuite di numero, ma - specificano dall'Ires - sono migliorate in termini di qualità e di durata, sicché il volume di lavoro da esse attivato è aumentato".Il primo mese di lockdown ha invece mandato in fumo oltre un quinto dei nuovi impieghi rispetto a quelli creati a marzo 2018. A perdere opportunità occupazionali sono state soprattutto le donne e i giovani tra i 15 e i 29 anni (-27,6%). I settori più colpiti sono stati quello alberghiero e della ristorazione dove i posti sono crollati del 65,4%. Infine lunedì 4 maggio i negozi hanno riaperto ma il 23% degli addetti al commercio al dettaglio ha ripreso a lavorare solo il 18.