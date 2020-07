Piemonte, strade di sangue: muore operaio di 35 anni

Strade di sangue in Piemonte: un operaio di 35 anni è morto, nella notte fra sabato 4 e domenica 5 luglio, a Occimiano in provincia di Alessandria. Era originario di Monfalcone e lavorava nei cantieri navali. Secondo una prima sommaria ricostruzione, l'uomo era in sella alla sua Bmw R1200 quando sarebbe finito contro il muro di una villetta in via Vittorio Emanuele II. Lo schianto si è verificato intorno alle 2.30 di notte. L'operaio è morto sul colpo. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri delle stazioni di Pontestura e Ottiglio della Compagnia di Casale Monferrato.