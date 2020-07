Coronavirus: allarme focolai per il virus di rientro

"La cosa che mi preoccupa di più è la possibilità che rientrino in Italia delle persone infette che possano riaccendere i focolai". Lo afferma Andrea Crisanti, ordinario di microbiologia all'Università di Padova. Le sue parole arrivano nelle ore in cui riesplode la paura di nuovi focolai in Italia. Come riporta La Stampa in edicola oggi, lunedì 6 luglio, a preoccupare è il virus di rientro: quello contratto all'estero e trasportato a casa nostra. I nuovi casi si contano infatti tra lavoratori stranieri, che fanno rientro in Italia, il più delle volte da paesi extra Schengen dove l'epidemia non è sotto controllo.La Stampa analizza poi come i comportamenti di questa "strana estate non aiutano: le spiagge della Penisola sono state prese d'assalto creando un pienone di gente, senza mascherine e distanziamento sociale. Da Jesolo ad Ostia, da Napoli e fino al Salento, come raccontato le foto di questo primo week-end di luglio. Anche i 400 partecipanti al rave party nell'Astigiano, scoperti domenica mattina, non sembravano curarsi troppo del Covid-19 e delle sue conseguenze".Per questi motivi, a quanto si apprende, i governatori del Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e Lombardia - dove sono decine i focolai - corrono ai ripari: "Il presidente toscano Rossi ha stabilito - riporta il quotidiano torinese - il ricovero obbligatorio negli hotel per i contagiati che vivono nel sovraffollamento, e da domani a Roma partono i tamponi a tappeto per la comunità del Bangladesh dove il virus dilaga. Il governatore del Lazio Zingaretti chiede anche tamponi negli aeroporti per i voli da paesi ad alto rischio".E poi c'è il Veneto. "Dopo il caso del manager veneto ricoverato in condizioni gravi dopo aver in un primo tempo rifiutato le cure nonostante evidenti sintomi, anche il ministro della Salute Roberto Speranza - sollecitato dal governatore veneto Zaia che chiede Tso per i positivi che rifiutano il ricovero - sta riflettendo. L'obiettivo - conclude La Stampa - è quello di studiare maglie più strette. Per ora le norme anti-contagio puniscono chi non rispetta la quarantena o diffonde il virus, non chi rifiuta di curarsi".