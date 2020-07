Piemonte: 'Non credo a seconda ondata ma Covid19 è sempre fra noi'

"Non credo a una seconda ondata della pandemia ma alla continua e costante circolazione del Coronavirus. Fra ottobre, novembre e dicembre, quando la vita all’aperto si ridurrà notevolmente, potranno esserci nuovi focolai ma noi già ora siamo pronti per riconoscerli e circoscriverli. Un esempio? Oggi il Piemonte può processare 10.000 tamponi al giorno ma con il nuovo piano, che presenteremo già nelle prossime settimane, grazie anche all’implementazione di altri due laboratori fra Novara e Torino, potremo arrivare a 15.000".A parlare è Ferruccio Fazio, 75 anni, medico e docente. È stato ministro della Salute dal 2009 al 2011 durante il quarto governo di Silvio Berlusconi. Sempre nel 2009 è stato nominato responsabile dell'unità di crisi per la sorveglianza e la prevenzione nei confronti del virus H1N1. I casi stimati in Italia furono 1.521.000 e la percentuale dei decessi è stata dello 0,029 per mille contro il 2 per mille della normale influenza. Fazio è anche definito il pioniere italiano nell'utilizzo della Pet (Tomografia ad Emissione di Positroni) per attività clinica e di ricerca. È presidente del consiglio di amministrazione della ‘Fondazione Tecnomed ‘(Università di Milano-Bicocca) e Senior Advisor di ‘Ernst & Young’. Dal 21 aprile 2020 guida la task force sulla Sanità voluta dal presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio.Fazio, durante l'intervista rilasciata a La Sesia, spiega poi che "c’è una certa immunità di popolazione. Parliamo infatti del 10% delle persone. Attenzione, non mi sto assolutamente riferendo alla famosa immunità di gregge ma - sottolinea - sto dicendo che, già oggi, c’è una certa barriera che prima non avevamo. E poi: le persone hanno acquisito i concetti di distanziamento interpersonale e di utilizzo dei dispositivi di protezione come le mascherine. Numeri alla mano, riferendomi ovviamente alla nostra Regione, sembra che siano in corso significativi rallentamenti del numero di contagiati". Il capo della task force parla poi del terzo punto fondamentale: "Il Sistema Piemonte è ora pronto a riconoscere eventuali nuovi focolai comune per comune e prendere subito le giuste misure per contenerli, ridurli e infine spegnerli. È già successo per la casa di riposo in Monferrato e, se guardiamo a livello italiano, sta succedendo proprio in questi giorni a Bologna. Siamo più tranquilli in questa lunga e complessa battaglia perché - spiega ancora - abbiamo potenziato un’arma fondamentale: il contract racing".L'ex ministro della Salute avverte che "dobbiamo cercare di evitare contraccolpi forti al sistema produttivo e alle libertà del cittadino. Questi due aspetti, è inutile nasconderlo, vanno a condizionare il benessere e la qualità di vita delle persone. E noi non vogliamo peggiorare la vita del cittadino piemontese e neanche il bilancio economico della Regione". Fazio conclude sottolineando come "lo dobbiamo fare, ma allo stesso tempo dobbiamo sempre ricordarci che il Coronavirus è ancora fra noi e non è assolutamente sparito".