L'app Immuni non attrae: in pochi l'hanno scaricata

, l'app costituita per combattere il Covid,. Dopo i primi 500mila download nelle quattro regioni che l'hanno sperimentata per prima (Liguria, Marche, Abruzzo e Puglia) e i 2,5 milioni nella prima settimana aperta a tutto il territorio nazionale, l'applicazione utile per sapere se si è entrati in contatto con una persona risultata positiva al Coronavirus,. Un numero decisamente basso, visto l'obiettivo di circa 40 milioni che il Ministero della Salute e dell'Innovazione avevano prefissato.Secondo gli esperti, infatti, p. I motivi dell'insuccesso possono essere molteplici: in primis il "" di averla sul proprio smartphone. Altre motivazioni sono lae sulle conseguenze sul proprio lavoro. Magari messo già a dura prova dal lockdown. C'è poi la: ancora in molti credono che l'app sia una minaccia alla propria, cosa che invece è stata più volte smentita e dimostrata da un'indagine condotta dall'associazione Altroconsumo che ha confermato che non accede ad alcun dato personale o sensibile.Altra motivazione che non ha fatto nascere l'amore tra gli italiani e Immuni potrebbe essere che l'unico suggerimento dato dall'applicazione èper almeno 14 giorni.di entrare in contatto con medico di base, Asl o ospedali e di tamponi.Il ministro dell’Innovazione,, ha affermato che la app “tecnologicamente e tecnicamente sta funzionando e si sta integrando bene con il sistema sanitario”. Secondo Pisano, però, serve una "", riferendosi al caos generato dalle singole applicazioni regionali, come quelle di Lombardia, Sicilia e Sardegna, che hanno finito per confliggere con Immuni, secondo i tecnici del ministero.