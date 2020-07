Disastro epocale per l'Italia: sprofonda il Pil

Il 2020 sarà ricordato come l'anno del Coronavirus - fra centinaia di migliaia di contagiati e migliaia di morti - e anche delle sue pesantissime conseguenze sull'economia. Per l'Italia sarà un disastro epocale.Nelle scorse ore la Commissione europea ha rivisto ancor più al ribasso le stime di crescita per il nostro Paese. A fine anno il Prodotto interno lordo registrerà un crollo dell'11,2%. La ripresa prevista per il 2021 sarà al 6%: sarà dunque ridotta di mezzo punto percentuale rispetto a quanto stimato solo due mesi fa. Attenzione: "Questi dati potranno essere 'reali' a patto che non ci sia una seconda ondata pandemica" precisa La Stampa in edicola oggi, mercoledì 8 luglio. Non solo. L'Ocse ha già avvertito tutti: a fine 2020 la disoccupazione arriverà al 12,4%.Come sottolinea La Stampa "il Coronavirus sta cancellando quattro anni di lenti miglioramenti. Lavoratori e famiglie fanno fatica a tirare avanti. Non sorprende che nella repubblica fondata sulle partite Iva a soffrire siano soprattutto i lavoratori indipendenti, che nella misura di quasi l'80% hanno subito un calo nel reddito". Senza dimenticare che oltre la metà della popolazione dichiara di aver subito una contrazione nel reddito familiare in questi mesi."L'impatto della crisi sulle imprese è stato di intensità e rapidità straordinarie, determinando seri rischi per la sopravvivenza: il 38,8% delle imprese italiane che occupano circa 3,6 milioni di addetti, ha denunciato - è poi la nota dell'Istat - l'esistenza di fattori economici e organizzativi che ne mettono a rischio la sopravvivenza nel corso dell'anno". La Commissione europea sottolinea che il pil ricomincerà a crescere già alla fine di quest'anno "se aiutato da un sostanziale sostegno politico".