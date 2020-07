Test Diasorin nel Regno Unito

Il test di Diasorin sbarca nel Regno Unito. L’NHS England, il Servizio Sanitario Nazionale del Regno Unito, ha selezionato il test LIAISON ® SARS-CoV-2 S1/S2 IgG per supportare uno screening su scala nazionale con lo scopo di tracciare l’impatto e la diffusione del virus nella popolazione inglese. Il Regno Unito è il quarto Paese ad aver scelto il test di Diasorin per condurre uno studio epidemiologico nazionale. "La scelta del governo inglese si aggiunge a quelle effettuate anche da altri governi. Sono orgoglioso del fatto che l’NHS intraprenderà uno studio così rilevante per la popolazione del Regno Unito con il nostro test sierologico, apprezzando la nostra capacità di lanciare test innovativi e di qualità" ha commentato Carlo Rosa, Chief Executive Officer del Gruppo Diasorin.