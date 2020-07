Coronavirus, riconoscimento ai medici cubani

Lunedì 13 luglio alle OGR – Officine Grandi Riparazioni – di Torino avverrà la consegna dell'onorificenza della presidenza del Consiglio regionale del Piemonte, per meriti civili, alla Brigada Henry Reeve di Cuba, "per il ruolo svolto durante l'emergenza sanitaria, la dedizione e l'elevata professionalità quotidianamente profusi nella cura dei malati piemontesi di Covid-19". Saranno presenti, tra gli altri, l'ambasciatore di Cuba in Italia, Josè Carlos Rodriguez Ruiz, e l'assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Luigi Icardi.