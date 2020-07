Moncrivello: sequestrati 20 metri cubi di rifiuti

Circagestiti e raccolti senza la necessaria autorizzazione. È quello che è statodal Nucleo Ecologico della polizia provinciale in collaborazione con i carabinieri di Cigliano e della polizia locale i. Dopo la scoperta, le autorità hanno proceduto alladello stabile agli organi competenti.“Un plauso ai nostri agenti – dice il Consigliere con delega all’Ambiente– che, in stretta collaborazione con le altre forze dell’ordine e nonostante risorse e mezzi purtroppo insufficienti, riescono a individuare e a porre fine a queste gestioni illecite. Il– prosegue – intesi come oggetti di scarto eliminati da altre persone èe ha ricadute pesantissime sull’ambiente. Per questo è in vigore una normativa ben precisa che, per il bene di tutti, va rispettata”.