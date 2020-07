Piemonte: semplificato l'accesso al servizio Ritiro referti online

E' stato semplificato l'accesso alOra per accedere: le informazioni sono rilasciate dall'Azienda Sanitaria al cittadino al momento dell'accettazione o prenotazione e sono riportati sul foglio di promemoria delle prestazioni.e che hanno richiesto il ritiro on line dei referti nelle strutture sanitarie del Piemonte connesse al sistema. Il servizio, fruibile su web e su mobile, permette di ritirare on line i referti e le immagini prodotti dalle strutture sanitarie,E' possibile scaricare referti e immagini in qualità di delegato e attivare in modalità semplificata il Fascicolo Sanitario Elettronico. “L”, viene spiegato.Infatti, per una Tac i tempi variano da circa 15 minuti (con Adsl da 7 Mb) a 27 secondi (fibra 100 Mb),“Il sistema permette di risparmiare tempo senza fare code agli sportelli ee consultare immediatamente l'esito degli esami”, sono i vantaggi indicati.: Credenziali SPID o CIE - Carta di identità elettronica o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) oppure credenziali imputabili di Sistema Piemonte, rilasciate sulla base di riconoscimento certo dell'identità da parte di un operatore abilitato sportelli attivati in tutte le aziende sanitarie della Regione.