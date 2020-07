Il giro d'Italia in tandem: metafora di ripartenza

Un mese per percorrere oltreattraversando tutte ein…. È questa la particolare iniziativa, vercellese, e, novarese, che per questa estate hanno programmato un viaggio del tutto inedito per trascorrere le proprie vacanze. "Non è la prima volta che scegliamo di compiere un percorso simile - spiega Francescutti - Io lavoro nel mondo del ciclismo, mentre Laura è innamorata della fotografia: riusciamo quindi a coniugare al meglio entrambe le passioni".La coppia percorrerà tutto lo Stivale, nello stile che viene definito 'bikepacking'., il nome del progetto, vuole unire tutte le regioni d'Italia, ancora in stato di convalescenza dal Covid. La scelta del mezzo di trasporto deve essere vista come una: "Nel tandem o si pedala entrambi insieme, oppure si sta fermi - sottolinea Francescutti - Non si può vivere sulle spalle degli altri: serve comunicazione, collaborazione e impegno. Quello che serve per rdopo l'emergenza Coronavirus".Lo scopo è uno solo: "Dimostrare che in Italia è possibile. Di giorno si pedala, la sera si mangia, si beve, si parla con le persone. Insomma, torniamo a fare gli italiani nello stile che definisce il nostro popolo al 100% - commenta il ciclista novarese - Cercheremo di dare uno spunto per rilanciare il settore che più di tutti, probabilmente, pagherà questa crisi: il. La sicurezza sarà comunque la nostra priorità: nessuna partenza avventata e il massimo rispetto di tutte le normative vigenti"."NuoviVenti": "Inizieremo da, la città più colpita dal Covid, come ulteriore gesto di ripartenza - afferma Francescutti - Le prime tappe saranno. Da lì, tutta la nazione in direzione sud, zigzagando fra le regioni, fino ad arrivare a. Prenderemo successivamente un traghetto per lae poi un altro per la terraferma, che ci porterà in, da dove si ripartirà infine per affrontare".Non è la prima volta che la coppia compie questo tipo di viaggi: "Il nostro motto è 'Tandem is Better': nel 2018 abbiamo percorso il giro della, l'anno scorso quello dell'. Quest'anno, viste anche le difficoltà di spostarsi e viaggiare fuori dal nostro Paese, abbiamo deciso di pedalare in Italia, cercando di riscoprire quello che abbiamo quasi dimenticato. Noi, che siamo abituati all'esotico, ci siamo quasi dimenticati delle nostre radici", evidenzia Francescutti.Il giornale La Sesia seguirà costantemente il viaggio della coppia dei due ciclisti, con aggiornamenti, foto e curiosità durante tutte le loro tappe.