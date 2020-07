Manifestazione congiunta per i due comitati

Giovedì 23 luglio è in programma ladei comitati civici che si oppongono alla realizzazione in città di due nuovi possibili impianti per il trattamento di rifiuti: quello per la produzione diattraverso rifiuti organici proposto dae quello per lada scarti legnosi avanzata da Asm Vercelli. Dalle 18 alle 20 ci sarà una raccolta firme in piazza Cavour da parte di entrambi i comitati, oltre ad una "presentazione" dei gruppi alla cittadinanza.Lasarà ripetuta venerdì 24 luglio, martedì 28 luglio, venerdì 31 luglio e martedì 4 agosto sempre dalle 8,30 alle 12,30.