Treni, chiesti rimborsi per gli studenti

Sburocratizzazione per i rimborsi e impegno ministeriale per migliorare il servizio ferroviario. Queste le principali istanze emerse dal primo incontro tra gli assessori regionali dei trasporti del bacino padano. Gli assessori diFriuli-Venezia Giulia, Lombardia, Liguria, Veneto e Piemonte hanno affrontato diverse tematiche, a partire dalla gestione della Fase 2 e le problematiche ad essa connesse, per poi affrontare aspetti puntuali che interessano tutte le regioni del bacino padano. Tra questi, il tema dei rimborsi per gli studenti. Altro tema caldo la gestione delle linee interregionali.L’attenzione si è concentrata in particolare su alcune linee che interessano il Piemonte, la Liguria e la Lombardia.