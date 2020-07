Voucher vacanza, boom di richieste

Piacciono i voucher vacanza della Regione Piemonte. A una settimana dal suo avvio i turisti hanno acquistato più di 1000 pacchetti per trascorrere tre notti al prezzo di una. Tra i territori più richiesti c’è il Lago Maggiore con oltre 200 voucher venduti e 50 settimane di vacanza prenotate, ma successo anche per le colline Unesco di Langhe e Monferrato, le montagne cuneesi e per la città di Torino con le sue valli, tutti con più di 200 voucher venduti o già opzionati. Ad apprezzare l’iniziativa sono stati gli stessi piemontesi, ma anche turisti in arrivo principalmente da Lombardia, Liguria, Veneto e anche dall’estero, in particolare Svizzera e Francia Considerato che i voucher venduti riguardano quasi tutti camere doppie, i turisti attratti sono quindi già più di 2 mila, con una ricaduta complessiva di oltre 6 mila pernottamenti prenotati in meno di una settimana .Circa 400, ad oggi, le strutture ricettive che hanno aderito su tutto il territorio piemontese all’iniziativa. Tra le tipologie più richieste dai turisti, nella prima settimana, ci sono gli agriturismo con piscina.In generale, considerato il prezzo medio di 90 euro a notte per una camera doppia, il valore dei voucher acquistati finora è di oltre 90 mila euro, che moltiplicato per tre porta il valore complessivo dei pacchetti venduti a circa 300 mila euro . Per ogni notte acquistata dal turista, infatti, altre due vengono offerte dal territorio: una dalla Regione e l’altra dalla struttura ricettiva stessa.