Piemonte: 'Acquistate 1,1 milioni di dosi di vaccino'

“Per la stagione 2020-2021 la Regione si è aggiudicataLe dosi previste sono infatti 1,1 milioni rispetto alle 750 mila dello scorso anno”.Lo ha annunciatoin Commissione Sanità,“In questo modo – ha aggiunto l’assessore – pensiamo di poter soddisfare i fabbisogni aggiuntivi di vaccino legatiche negli anni scorsi era gratuita per gli over 65. L’Assessorato ha inoltre intenzione diper essere pronti, all’inizio delle vaccinazioni, compatibilmente con la fornitura dei vaccini da parte delle aziende aggiudicatrici, a partire dal mese di ottobre”.L’assessore ha parlato anche delche, in seguito all’emergenza Covid, si trova a gestire una situazione piuttosto difficile. “L’attuale congestionamento nel servizio di call center – ha spiegato – è anche imputabile alla ripresa delle attività ambulatoriali”.Tra le iniziative in atto per arginare l’emergenza è previsto “, l’avvio di un piano di comunicazione che valorizzi i servizi digitali di prenotazione alternativi al call center, quali l’app e il portale web,e l’erogazione di prestazioni ambulatoriali in televisita".