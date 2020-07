Villata: una doppia morte che nasconde ancora molti misteri

Che csa è successo nell’abitazione di Villata? Si tratta, come è sembrato da subito, di un caso di omicidio-suicidio?Sono tante le domande che non hanno ancora una risposta sulla tragedia che si è consumata mercoledì 22 luglio in via Borgo Vercelli 6.L’unica cosa certa, al momento, è che non si è trattato di una rapina finita male:Gli investigatori hanno ispezionato la casa, che è parsa, fin da subito, in ordine.Per il resto, nulla è scontato: la scena del delitto era molto confusa, i corpi, distesi a terra nella camera da letto, completamente coperti di sangue.Servono ulteriori analisi, che verranno eseguite nei prossimi giorni.