I veicoli con oltre 40 anni potranno circolare liberamente in Piemonte anche senza il sistema Move-in. La Regione sostiene dunque le auto storiche, come precisa l'assessore all'Ambiente Matteo Marnati. Che aggiunge: "Vanno tutelati quei modelli di grande valore storico, porteremo a breve in Giunta una proposta che permetterà alle auto con oltre 40 anni, che sono un numero esiguo, di poter circolare più liberamente anche senza move-in".