Asl Vercelli: il bilancio del coordinatore straodinario per il Covid

Si concluderà il 31 luglio l’esperienza del coordinatore straordinario dell’Asl Vercelli per la fase pre e post Coronavirus, Pietro Presti.Un impegno, il suo, di carattere straordinario legato all’emergenza, iniziato il 1° aprile scorso e svolto a titolo completamente gratuito.“Il Covid-19 ha rappresentato una sfida da tanti punti di vista; non solo per le caratteristiche di tale malattia, ma anche perché ha comportato una gestione organizzativa duale; da snodare in due ambiti diversi ma comunque correlati: ospedale e territorio. E se per molti aspetti la realtà ospedaliera è pertanti versi più abituata alla gestione di emergenze e casi critici; il coronavirus ha mostrato il volto meno forte dell’assistenza sul territorio per le fase pre e post ricovero – commenta - Una situazione aggravata in tale circostanza ancora di più dalla necessità di poter strutturare un sistema di sorveglianza, di monitoraggio e di contenimento costante, con l’esecuzione dei tamponi e con i ricoveri in strutture delocalizzate, in grado di assorbire i pazienti meno critici anche al fine di decongestionare gli ospedali”.L’obiettivo di Presti è stato quello di definire percorsi organizzativi di assistenza incentrati sull’integrazione tra ospedale e territorio.“Dal primo momento sono stati giorni molto concitati e intensi, con una pressione esterna che non permetteva la minima distrazione o allentamento e che ha richiesto un focus e una lucidità costante sulle priorità e le risorse da organizzare, con una gestione proattiva delle continue criticità che si presentavanoe che richiedevano soluzioni tempestive ed efficaci e, per certi versi, anche straordinarie.” Così ricorda Presti il periodo di maggiore impegno tra aprile e maggio.Fin da subito, il commissario ha trovato la massima collaborazione con tutti i soggetti interessati da questa emergenza. “A tutti loro, rivolgo il mio più sentito ringraziamento, insieme alla Fondazione Tempia che mi ha autorizzato a poter svolgere questo incarico. In particolare, desidero rivolgere un personale ringraziamento al Presidente della Commissione Sanità, Alessandro Stecco, con il quale ho avuto anche il privilegio di condividere il ruolo nella Task force regionale sul miglioramento dell’assistenza territoriale”, sottolinea.Presti conclude con una propria riflessione su quanto accaduto e sul prossimo futuro: “Come manager sono sempre stato orientato agli obiettivi, ai risultati. In questo caso, il mio mandato aveva un obiettivo chiaro: supportare l’Asl nella fase emergenziale per ridurre il più possibile l’impatto del Covid19 sul sistema sanitario territoriale vercellese e, di conseguenza, sulla salute dei cittadini. Ebbene, pur soddisfatto del lavoro svolto, non posso esimermi dall’esprimere un mio sentito pensiero di vicinanza e di cordoglio a tutte quelle persone che hanno perso i propri cari, alle vittime del Covid e a chiunque abbia subito sofferenze fisiche, psicologiche ed economiche a causa della pandemia. Oggi, rispetto a quattro mesi fa, sono molto più fiducioso sul cosa potremmo attenderci nei prossimi mesi, anche di fronte a possibili recrudescenze dei contagi, sia in virtù del lavoro svolto dalla Regione in termini di prevenzione, tracciamento attivo, contenimento e sorveglianza epidemiologica, sia per il senso civico dimostrato dalla maggior parte della popolazione nell’adottare le misure individuali (mascherina e distanziamento). Sono certo che l’unione di intenti, la solidarietà e il restare vigili, insieme ai progressi della scienza e alle nostre conoscenze maturate durante questa terribile esperienza, ci permetteranno di uscire presto da questa pandemia, una volta per tutte”.“Sono molto soddisfatto - afferma il presidente della Commissione Sanità Alessandro Stecco - per il lavoro che Pietro Presti ha realizzato in Asl Vercelli durante il periodo di emergenza covid. Voglio ringraziarlo pubblicamente per l’impegno profuso e per aver subito accolto e accettato la sfida quando gli è stata proposta. Le esperienze e le attività portate avanti in questi mesi , specie sul fronte della gestione organizzativa del territorio, si sono rivelate efficaci dimostrando il valore e l’importanza di processi assistenziali integrati in cui la sinergia con l’ospedale debba essere funzionale a favorire, post dimissioni, la presa in carico globale dei pazienti con una rete efficiente di assistenza anche al domicilio”.