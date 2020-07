'Tandem is better': i due ciclisti arrivati in Molise

Prosegue il viaggio della vercellesee del novarese, che nell’arco di un mese percorreranno oltreattraversando lesu un tandem. L’iniziativa dei due ciclisti è quella unire tutte le regioni d'Italia, ancora in stato di convalescenza dal Covid. La scelta del mezzo di trasporto deve essere vista come una: "Nel tandem o si pedala entrambi insieme, oppure si sta fermi - sottolinea Francescutti - Non si può vivere sulle spalle degli altri: serve comunicazione, collaborazione e impegno. Quello che serve per rilanciare il nostro Paese dopo l'emergenza Coronavirus". Lo scopo è uno solo: ". Di giorno si pedala, la sera si mangia, si beve, si parla con le persone. Insomma, torniamo a fare gli italiani nello stile che definisce il nostro popolo al 100% - commenta il ciclista novarese - Cercheremo di dare uno spunto per rilanciare il settore che più di tutti, probabilmente, pagherà questa crisi: il turismo. La sicurezza sarà comunque la nostra priorità: nessuna partenza avventata e il massimo rispetto di tutte le normative vigenti".La coppia è partita martedì 14 luglio dae dopo dodici giorni è ora in. Dopo aver fatto tappa a Riva del Garda, Marostica e Casarsa della Delizia (in Friuli), i ciclisti sono scesi verso il Veneto, a Pegolotte, e poi in Emilia, a Comacchio. Il giorno successivo si sono spostati in Romagna, a Riccione, e poi nelle Marche a Urbani. Il percorso è proseguito verso l’Umbria (Foligno), Lazio (Rieti) e Abruzzo (L’Aquila). Sempre in Abruzzo, ieri, la coppia è arrivata a Roccaraso, ad un’altitudine di quasi 1500 metri.“È stata una settimana segnata dalche è stato protagonista delle nostre pedalate – spiega Francescutti – Siamo a metà del nostro percorso e abbiamo già toccato undici regioni. Le difficoltà, come sapevamo già all’inizio del viaggio, ci sono, ma siamo”. I due ciclisti proseguiranno verso sud, fino ad arrivare a. “Prenderemo successivamente un traghetto per lae poi un altro per la terraferma, che ci porterà in, da dove si ripartirà infine per affrontare", conclude Francescutti.