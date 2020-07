Piemonte, Valle d'Aosta: 23 chiese 'aperte' dai visitatori con una app

Da sabatoin, organizzate in itinerari, potranno esseree insicurezza 365 giorni l’anno: una, per ampliare le opportunità di accesso alle testimonianze d’arte sacra sul territorio.Una voltasul proprio(per dispositivi iOS e Android), èsul posto, bastaperdellae farla, abbinata a undeicome affreschi e capitelli. Aldella, la. In linea con le disposizioni sanitarie di contrasto al Covid-19, l’è consentito nel numero. All’ingresso di ogni bene sono collocati dispenser con disinfettante.lae l’- afferma il presidente della Fondazione Giovanni Quaglia -. Questa, uno strumento di valorizzazione del territorio, tanto più importante in questa Fase 3, che vede prevalere un turismo di prossimità e un prudente di stanziamento".Con la Fase 3,, di cui 10 “new entry”: Cappella di Santa Maria di Vespiolla a Baldissero Canavese (Torino); Chiesa di Santo Stefano di Sessano a Chiaverano (Torino); Cappella della Madonna del Boschetto a Frossasco (Torino); Chiesa di San Felice a Cinaglio (Asti); Chiesa di San Lorenzo a Montiglio Monferrato (Asti); Cappella di San Maurizio a Roccaforte Mondovì (Cuneo); Chiesa di Santa Croce a Mondovì Piazza (Cuneo); Confraternita Santo Spirito a Castagnito (Cuneo), Confraternita di San Bernardino a Monteu Roero (Cuneo); Cappella di San Michele a Marseiller, Verrayes (Aosta).Questi luoghi si aggiungono ai 13 beni su cui la app è stata sperimentata con successo nell’ultimo anno, con 5.000 visite: Cappella di San Sebastiano a Giaveno (Torino); Cappella di San Giulio a Lemie di Lanzo (Torino); Cappella di San Sisto a Bardonecchia Melezet e Cappella di Notre Dame de Coignet (situata in quota, a circa 1.400 metri, sulle piste da sci) a Bardonecchia Les Arnauds (Torino); Cappella di Sant’Andrea delle Ramats a Chiomonte (Torino); Cappella di San Bernardino a Lusernetta (Torino); Chiesa di Santa Maria di Missione a Villafranca Piemonte (Torino); Cappella di San Bernardo di Aosta a Piozzo (Cuneo); Chiesa di San Salvatore a Macra (Cuneo); Oratorio di San Michele a Serravalle Langhe (Cuneo); Cappella di San Rocco a Mombarcaro (Cuneo); Santuario di Nostra Signora del Tavoleto a Sommariva Perno (Cuneo); Confraternita di San Francesco a Santa Vittoria d’Alba (Cuneo).