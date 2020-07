Anche il vino va in crisi: 2 miliardi di perdite

. Questa è la somma che l'potrebbe veder sfumare nel 2020 a causa dell'emergenza Coronavirus., infatti, prevede di subire una,con una flessione ancheQuesto emerge dall’Indagine sul settore vinicolo nazionale e internazionale, curata dall’, che riguarda 215 principali società di capitali italiane con fatturato 2018 superiore ai 20 milioni di euro e ricavi aggregati pari a 9,1 miliardi, e 14 imprese internazionali quotate con fatturato superiore a 150 milioni di euro che hanno segnato ricavi aggregati pari a 5,7 miliardi di euro.Per quanto riguarda le sole esportazioni, il 60% delle imprese si aspetta per il 2020 una flessione delle vendite e, all’interno di queste, il 37,5% prevede che la flessione sarà superiore al 10%. Un, quando il 60,6% delle imprese vinicole subì un calo di vendite con una flessione del fatturato del 3,7% e con cadute oltre il 10% per il 24,2% delle imprese.: i produttori di, ad esempio,rispetto a quelli di altri vini. Tra i primi, il 55,5% prevede perdite di fatturato con una contrazione dell'export del 41,2%; quota che sale oltre il 65%, sia per perdite di fatturato sia di export, per i secondi. Su queste stimedei vini spumanti le cui vendite crescono in misura significativa soprattutto in corrispondenza delle festività di fine anno, periodo entro il quale si dovrebbe avere il pieno superamento della crisi sanitaria.Una previsione degli studiosi di Mediobanca porta a stimare nel 2020 una contrazione complessiva del fatturato per circa 2 miliardi, frutto di minori vendite nazionali ed estere, con unaI dati preconsuntivi relativi al, prima dunque che si abbattesse la crisi provocata dal Covid-19, indicano che i maggiori produttori italiani hanno chiuso l'anno con, un risultato modesto se confrontato con il quadriennio precedente () in cui le vendite sono cresciute a r. Il rallentamento del 2019 è attribuibile alla dinamica negativa del mercato interno (-2,1%) in controtendenza rispetto all'export, che ha segnato una crescita del 4,4% rispetto al 2018 anche se lontano dalle crescite oltre il 7% del triennio 2015-2017.Da un'analisi, presentata dadel dipartimento di Economia aziendale dell'Università degli studi di Verona, emerge inoltre che