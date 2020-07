Scuola: lezioni dal 14 settembre all'11 giugno 2021

: da lunedìa venerdì. Indi conoscere leper la ripartenza post Covid (dalle regole sulla sicurezza sanitaria e sula quelle relative ai) è stata approvata la Dgr che determina il calendario scolastico per il Piemonte relativo al 2020-2021.I giorni di lezione nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e di secondo grado saranno 208, mentre per la scuola per l’infanzia 224, che si riducono rispettivamente a 207 e a 223 nel caso in cui la ricorrenza del patrono coincida con un giorno nel quale siano previste lezioni.Stabiliti anche i: in realtà ne è previsto soltanto uno, quello dell’, che consentirà ai ragazzi di stare a casa i. Seguiranno poi le tradizionali vacanze di, che sono state stabilite nel periodo che va daNon mancherà la possibilità di godere di un breve periodo di riposo a, essendo prevista l’astensione dalle lezioni dadello stesso mese compresi.Le vacanze di'cadranno' invece da giovedì. Dopo questa sosta non sono previste altre pause e le lezioni proseguiranno regolarmente fino all’11 giugno (ad esclusione, ovviamente, della festività del 1° maggio e del 2 giugno) data dell’ultima campanella, ma non per tutti: infatti le attività nelle scuole per l’infanzia termineranno il 30 dello stesso mese.