Fondazione Cr Asti: 172.000 euro a sostegno dell'Upo

Ladihaunperl’pari adellae deiper glidella sede di Alessandria.Ilinandranno a finanziaredidi ricerca sul bando 2020/21 (XXXVI ciclo di dottorato): una per iline una per il corso in, nel curriculum 'Democrazia sostenibile e solidale: diritti, doveri e istituzioni', entrambi con sede ad Alessandria.L’, pari a, èCon ilsono statiallada ottobre a marzo, riducendo sensibilmente le rette per le camere doppie e singole."Ilstanziato dalla Fondazione risultaper gli obiettivi didell’- sottolinea il rettore dell’UPO professor Gian Carlo Avanzi -. Da un lato ildeie dellesono unper la, fondamentale per promuovere e valorizzare i progetti internazionali, nonché per garantire i servizi abitativi a studenti provenienti da altre provincie o regioni. Dall’altro la riduzione a livello nazionale del fabbisogno finanziario delle università ci obbliga a dover reperire su fondi esterni le somme necessarie per coprire e possibilmente aumentare le borse di dottorato, in particolar modo per le discipline scientifiche di base ed umanistiche, per le quali è più difficile reperire finanziamenti".