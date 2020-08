Vercelli: denunciato moldavo con decreto di espulsione

Gli operatori dellahanno denunciato un moldavo di 40 anni, rintracciato a bordo di un Treno Regionale Veloce durante un servizio di scorta, poichè erae di un Ordine del Questore di Torino emesso nel febbraio 2019.E' uno dei risultati dell'attività settimanale del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Piemonte e la Valle d’Aosta, che contaSono stati 39 i veicoli controllati e 254 le pattuglie impegnate per la vigilanza delle stazioni, 66 impiegate a bordo treno e 9 in abiti civili per attività antiborseggio; 13 i servizi lungo linea e 12 di ordine pubblico.In quelle minori, dove non è presente un presidio di Polizia Ferroviaria, sono stati effettuati specifici servizi di vigilanza e controllo, in particolare nel fine settimana,