Referendum e amministrative: le date e le modalità di voto

Giovedì 6 agosto, quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione, i sindaci di tutti i Comuni dovranno pubblicare all’albo pretorio online e affiggere in altri luoghi pubbliciLo comunicaspecificando che “nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020 è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica con il quale è stato nuovamente indetto,, il referendum popolare confermativo del testo della legge costituzionale concernente 'Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari'”.Con decreto del Ministro dell’Interno è stata fissata, per gli stessi giorni di domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre,(comunali ed eventualmente circoscrizionale) nelle regioni a statuto ordinario.Pezzana (sindaco uscente Stefano Bondesan), Tronzano (Andrea Chemello) e Rimella (Riccardo Peco).Le operazioni di voto si svolgeranno su due giornate:Le operazioni di scrutinio avranno inizioe l’accertamento del numero dei votanti. Lo scrutinio relativo alle elezioni amministrative si svolgerà