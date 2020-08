Scuole per l'infanzia 0-3 anni: in Piemonte si riparte il 31 agosto

La decisione è stata presa dalla regione dopo aver analizzato il documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia inviato pochi giorni fa dal governo e che ha ottenuto parere favorevole da parte della Conferenza delle Regioni.“E anche se soltanto nei prossimi giorni si provvederà all’adeguamento della normativa nazionale, finalizzata al contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale – fanno sapere dalla Regione Piemonte -abbiamo ritenuto fondamentale non perdere altro tempo e di stabilire la data”.in queste ore è stata inviata dall’assessorato regionale all’Istruzione una lettera indirizzata a tutti i Comuni in cui viene annunciato che i servizi educativi 0-3 anni (asili nido, micro nidi, sezioni primavera, centri di custodia oraria e nidi familiari) potranno ripartire con l'attività ordinaria a partire dall’ultimo giorno del mese di agosto.