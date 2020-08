Vercellese: c'è un guarito, ma anche 5 nuovi contagiati

Un paziente guarito in più, nessun decessoOggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato checioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia,(+30 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 3242 (+6) Alessandria, 1583 (+3) Asti, 845 (+0) Biella, 2465 (+2) Cuneo, 2368 (+4) Novara, 13.512 (+13) Torino,, 964 (+1) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 173 (+1) provenienti da altre regioni.Altri 645 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo.comunicato nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte. Il totale rimane 4136 deceduti risultati positivi al virus.dei 31: 5 screening, 24 contatti di caso, 2 con indagine in corso; quelli importati sono 1 su 31), così suddivisi su base provinciale: 4123 Alessandria, 1887 Asti, 1056 Biella, 2954 Cuneo, 2834 Novara, 16.019 Torino,1157 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 273 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 139 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.I ricoverati non in terapia intensiva sono 87 (-1 rispetto a ieri).Le persone in isolamento domiciliare sono 700.I tamponi diagnostici finora processati sono 519.034, di cui 284.916 risultati negativi.