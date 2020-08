Trasporto scolastico: 'Le regole siano uguali per tutti'

L'organizzazione del trasporto scolastico sta creando notevoli problematiche ai sindaci e alle Amministrazioni, in particolare nei piccoli Comuni e in quelli montani.Come previsto dall'ultimo Decreto del Presidente del Consiglio, del 7 agosto, gli Enti stanno ripensando l'organizzazione, sia diretta, in economia, visto chesia con le aziende che hanno in appalto i servizi.“Uncem sta raccogliendoper evitare che siano questi dei vettori non adeguati per contenere e azzerare il contagio da Covid-19 – fanno sapere dalla Comunità montana - Non basteranno solo risorse economiche in più, da trasferire dallo Stato e dalle Regioni ai Comuni e agli Enti territoriali ad esempio per igienizzazione e sanificazione dei mezzi una volta al giorno”.Per questa ragione Uncem ha scritto ai Ministri dei Trasporti e dell'Istruzione “di poter fare un approfondimento urgente:. Come la durata del viaggio, fino a 15 minuti, che permetterebbe, secondo le attuali regole, di non rispettare il distanziamento”."Se il trasporto pubblico urbano viaggerà senza distanziamento, indipendentemente dal tempo,", evidenzia il presidente nazionale Uncem, che chiede vengano seguite regole uguali per tutti.“Occorre riconoscere le peculiarità organizzative, stanziare risorse aggiuntive, supportare i sindaci nell'organizzazione del trasporto,per definire classi e modalità di costruzione del sistema scolastico”, è il suggerimento.