Crescentino: sei persone in quarantena

E' il sindaco Vittorio Ferrero a tenere gli aggiornamenti: "Nessun nuovo caso di Covid-19 in città, dove la situazione è costantemente monitorata, ma non si abbassa la guardia al fine di tutelare la salute pubblica e il Piemonte stabilisce le regole per il rientro di chi è stato all’estero".Le persone in isolamento fiduciario provengono dai paesi per cui è previsto l’obbligo di segnalare l’arrivo entro 24 ore al proprio medico di famiglia o, nel caso di non residenti, al dipartimento di prevenzione della Asl competente per territorio, e rimanere presso la propria abitazione, senza possibilità di uscire, in isolamento fiduciario per la durata di 14 giorni.Chi rientra da Romania e Bulgaria è tenuto all’isolamento fiduciario in considerazione della situazione epidemiologica e dei conseguenti provvedimenti del Governo; non può invece rientrare in Italia chi proviene da Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kosovo, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Montenegro, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana, Serbia oppure ha transitato da questi Paesi nei passati 14 giorni.Chiunque eserciti una professione nel mondo socio-sanitario o di assistenza alla persona (medico, paramedico, operatori socio-sanitari, badanti, assistenti a domicilio di soggetti vulnerabili) è tenuto a ulteriori adempimenti; informazioni dettagliate sul sito della Regione Piemonte.