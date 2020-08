Balocco: vettura esce di strada, un ferito

Incidente nella serata di mercoledì 19 agosto poco prima del comune di Balocco, sulla Sp 6. Coinvolta un'unica vettura.Una squadra della sede centrale del Comando Vigili del fuoco di Vercelli è intervenuta per coordinare il trasferimento del ferito, che è riuscito ad uscire autonomamente dall'autovettura, dal punto dell'incidente, posto tra due canali, e la sede stradale dove il 118 attendeva per le cure del caso.Il conducente non è parso in condizioni critiche ma è stato trasportato in codice giallo al Pronto soccorso di Vercelli per i successivi controlli sanitari. La zona è stata messa in sicurezza con il taglio dell'arredo stradale compromesso nell'urto.Sono intervenute anche due pattuglie dei carabinieri di Vercelli e personale del 118 .