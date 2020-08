Piemonte: test rapidi per chi rientra dai paesi a rischio

"Oltre al servizio di test rapido per chi atterra all’Aeroporto di Caselle, abbiamo attivato attivato un servizio aggiuntivo gratuito e senza necessità di prenotazione per tutti coloro che rientrano da Spagna, Croazia, Grecia e Malta".L'annuncio arriva dal presidente Alberto Cirio.E' possibile dunque, per chi rientra da questi paesi, effettuare il tampone a Torino nell'ospedale️ Amedeo di Savoia dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 12, nel camper posizionato nel parcheggio antistante e al Centro Prelievi delle Molinette dalle 12 alle 14 di giovedì 20 agosto, lunedì 24 agosto, martedì 25 agosto e giovedì 28 agosto."Fino alla comunicazione dell’esito del test (che avverrà di regola entro 48 ore dall’esecuzione) è necessario rimanere in isolamento fiduciario", raccomanda Cirio.