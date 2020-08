Tamponi all'Asl per chi rientra dall'estero

Per i cittadini provenienti da Spagna, Grecia, Croazia e Malta che devono eseguire i tamponi previsti dal Ministero, tutte le Aziende sanitarie locali del Piemonte hanno attivato il servizio sia mediante prenotazione (l’opzione preferibile per evitare code e assembramenti), sia attraverso l’accesso diretto, negli orari comunicati sui siti e attraverso i recapiti telefonici delle singole Asl.E’ consigliato eseguire il tampone presso l’Azienda sanitaria di domicilio, in quanto l’isolamento fiduciario prevede una limitazione degli spostamenti.Gli operatori sanitari soggetti allo stesso tampone, devono invece rivolgersi alle strutture di appartenenza.