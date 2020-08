Tragedia, domenica sera (23 agosto), in via Antonio Borgogna a Vercelli. Intorno alle 21.30 due squadre dei vigili del fuoco hanno soccorso una donna colta da malore in un appartamento al civico numero 3. I pompieri, dopo essere entrati nell’alloggio situato a pochi metri dal museo, hanno trovato la signora colta da malore. Sono subito iniziate le manovre di rianimazione, in attesa degli uomini del 118, ma purtroppo non c’è stato più nulla da fare.