Coronavirus: contagi mai così alti dal 4 maggio

Per il settimo giorno consecutivo cresce il numero dei nuovi pazienti positivi al Coronavirus in Italia. Fra i 1.210 registrati ieri (più139 rispetto a sabato 22 maggio, ndr) la maggior parte è giovane e asintomatica.“Bisogna tornare a lunedì 4 maggio (primo giorno della Fase 2, ndr) per trovare un dato simile: in quella data - ricorda La Stampa in edicola oggi, lunedì 24 agosto - i morti erano stati 195 mentre ieri ne sono stati registrati sette (il totale è salito a 35.437, ndr)”. L’ultimo bollettino diramato della Protezione civile evidenzia anche la crescita dei ricoverati nei reparti Covid19 ordinari (47 in più, 971 complessivi) e le persone in terapia intensiva: 69, cinque in più rispetto al 22 agosto. “E - aggiunge il quotidiano torinese - non conforta il numero di tamponi effettuati che crolla da 77.674 a poco più di 67.000”.La Lombardia è la regione con il maggior numero di nuovi contagi (239) seguita da Lazio (184), Veneto (145) e Campania (138). Da segnalare l'impennata della Sardegna, passata da 44 infetti a 81. Soltanto una regione, la Valle d'Aosta, ha fatto segnare zero contagi.