Coronavirus, lo studio: 'Sta circolando un nuovo ceppo'

“In queste settimane starebbe circolando un nuovo ceppo del Coronavirus che, però, ha perso un pezzo. Questa modifica può averne dunque ridotto la letalità”. È il cuore dello studio firmato da Massimo Ciccozzi, responsabile dell'unità di statistica epidemiologia dell'Università Campus Bio-Medico di Roma e Davide Zella, dell'Institute of Human Virology del Maryland.“Questa modifica - dettagliano i due studiosi - potrebbe spiegare il limitato numero di decessi rispetto ai contagi che sembrano evidenziarsi in certe aree geografiche”. Basti pensare, per esempio, che domenica 24 agosto, in Italia, sono stati registrati 1.210 nuovi contagi (dato più alto da lunedì 4 maggio, primo giorno della Fase 2, ndr) ma sette decessi. "In questo modo - rimarcano ancora Ciccozzi e Zella - si spiegherebbe il minor numero di morti, rispetto a quattro mesi fa, a fronte di un simile livello di contagi”.