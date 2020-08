Coronavirus, Vercelli: multe e un locale chiuso

Multe e un locale chiuso. È il bilancio dei controlli, attuati nel fine settimana dalle forze dell’ordine, fra Vercelli e la provincia.A quanto si apprende, la polizia municipale ha 'sorpreso' i lavoratori di un bar senza mascherina. Era la seconda volta: così per il locale è scattata la chiusura di cinque giorni. I carabinieri hanno invece multato un esercizio che vende kebab nel capoluogo: anche in questa circostanza, infatti, il personale non indossava la mascherina. Infine i militari dell’Arma hanno multato ragazzi a Vercelli e Cigliano perché non indossavano la mascherina. Sono ora previste sanzioni da 400 euro che, però, possono essere pagate in misura ridotta (280 euro, ndr) a cinque giorni dal verbale.