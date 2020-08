Carisio: camper si ribalta lungo l'autostrada

Non sono ancora chiare le cause che, martedì sera alle 20.20, hanno portato all'incidente lungo l'autostrada Torino-Milano. In direzione del capoluogo piemonte, all'altezza del chilometro 50 in territorio di Carisio, un camper si è ribaltato su un fianco. Illese le due persone che viaggiavano a bordo. Immediato è stato l'intervento dei vigili del fuoco di Livorno Ferraris e dei volontari di Santhià. I pompieri hanno messo in sicurezza il mezzo coinvolto e l'area interessata. Sono intervenuti anche gli uomini del 118 e gli agenti della polizia stradale.