Carengo: fumo e monossido in casa, soccorsi gli abitanti

La stufa a legna non funziona così, prima, fuoriesce fumo dall'alloggio e poi gli abitanti iniziano a respirare monossido di carabonio (il gas incolore incolore e inodore che può risultare altamente tossico per gli esseri umani). E' quanto successo, nella tarda serata di martedì 25 agosto, in via Cadorna nella frazione Carengo di Vercelli. Immediato è stato l'intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale, degli uomini del 118 e della polizia che hanno soccorso gli abitanti dell'appartamento. Questi ultimi sono infine stati diffidati dall'utilizzo della stufa fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.