'Niente mascherina a scuola': è scontro Regioni-Governo

È scontro fra le Regioni e il Governo per l’utilizzo delle mascherine a scuola.A poche ore dal vertice fra il presidente del Consiglio, i governatori, i ministri dell’Istruzione, dei Trasporti, degli affari Regionali oltre alla Protezione civile e al Comitato tecnico scientifico si incendia la polemica. “Noi diciamo no all'uso della mascherina in classe” scrive chiaramente il presidente della Liguria, Giovanni Toti. “Mancano 20 giorni all'inizio della scuola e - aggiunge nel suo post su Facebook - ancora si naviga nel buio”.L'unico vero punto fermo, per ora, è la data di avvio dell'anno scolastico: lunedì 14 settembre. “Posticiparla - scrive La Stampa in edicola oggi (martedì 25 agosto) - per colpa dell'innalzamento dei contagi sarebbe un colpo difficile da assorbire, dopo mesi a disposizione per prepararsi al rientro”. Dalla campagna di screening sul personale scolastico, iniziata il 23 agosto, non arrivano però buone notizie: già 20 casi positivi in Umbria e sei in provincia di Treviso. "C'è di peggio - informa la Federazione dei medici di medicina generale -: quasi un terzo dei lavoratori della scuola sta infatti rifiutando l'appuntamento per il test sierologico dal medico di famiglia"."Non torniamo indietro. Le scuole si riaprono e si riaprono in sicurezza" ha detto, durante un’intervista a SkyTg24, il ministro Francesco Boccia. "Serve massima e leale collaborazione tra Stato e Regioni – aggiunge il ministro per gli Affari regionali -. Le linee guida servono se sono condivise e attuabili. Domani le raccomandazioni dell'Istituto superiore della sanità saranno verificate con le Regioni".