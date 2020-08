Vercelli, Dugentesco: 'Consegnati i lavori di restauro'

Sono stati consegnati i lavori di restauro e rifunzionalizzazione del primo piano del salone Dugentesco di Vercelli "per valorizzare sempre più l'area dell'antico Ospedale" scrive il sindaco, Andrea Corsaro, sul suo profilo Facebook. Per il recupero di uno dei simboli di Vercelli ci sono "ristrette scadenze fissate dalla Regione" come ricordato, nei mesi scorsi, dall’ignegner Marco Tanese, funzionario vicario del settore Opere pubbliche. A dicembre 2019 erano già arrivati gli ok all’approvazione del progetto esecutivo e degli atti di gara così come la determina a contrarre e l’impegno di spesa.L’edificio del 1200, costruito per ospitare i pellegrini e i viandanti che percorrevano la via Francigena, diventerà la vetrina storica della città. Per quest’opera, l’Amministrazione ha previsto un investimento da 1.388.000 euro. L’obiettivo è creare un 'atlante multimediale' del territorio che toccherà la cultura, la società e il mondo dello sport. Il progetto definitivo, approvato a ottobre, è stato realizzato dall’ingegner Lorenzo Jurina. Il cantiere sarà finanziato grazie a contributi europei, gestiti dalla Regione Piemonte, di cui l’Amministrazione aveva fatto richiesta già durante l’inverno 2018. Il totale ottenuto, circa nove milioni, è stato ripartito anche per il progetto della biblioteca, il recupero della Manica delle Donne e alcuni interventi di riqualificazione del Teatro Civico.Il Comune, com’era scritto nella gara d’appalto pubblicata a gennaio, vuole realizzare un percorso documentale, per esempio, sull’ex ospedale Maggiore: com’era ai tempi in cui rappresentava il punto di riferimento sanitario della provincia, com’è invece oggi dopo il recupero dell’area. Si cercherà poi di avere una vera e propria quadreria multimediale con i ritratti dei benefattori del vecchio nosoco-mio, in modo tale da far conoscere il percorso di beneficenza che c’è stato dietro al Maggiore. Non solo. Il Dugentesco ospiterà anche i quadri donati al Comune e attualmente esposti nei locali della Procura della Repubblica e nella stanza blindata del Municipio. Nel’atlante del territorio non verrà poi trascurato l’aspetto sportivo. Infine, il Comune sposterà l’intero archivio Baita al Dugentesco e lo renderà consultabile.