'Situazione difficile: altra paralisi avrebbe effetti devastanti'

"La situazione delle imprese del territorio è molto difficile perché sono reduci dalla chiusura forzata del lockdown e dagli effetti successivi. In questa fase le ditte stanno smaltendo gli ordini precedenti alla pandemia e questo non è un segno positivo perché significa che l’economia sta facendo molta fatica a ripartire".A parlare è Gianni Filippa, presidente degli imprenditori di Confindustria delle province di Novara e Vercelli. Nel corso dell'intervista rilasciata oggi (giovedì 27 agosto) a La Stampa, avverte subito: "Basta parole se no le aziende e il lavoro si bloccano e per i giovani non ci sarà futuro. E' ora di smetterla con le chiacchiere e di passare ai fatti". Secondo il presidente degli imprenditori "l’unica possibilità per riprendersi è cambiare la regole del lavoro, che sono rimaste quelle vecchie. Regole rigide che ingessano tutto. Mentre - spiega ancora nel corso dell'intervista al quotidiano torinese - occorre flessibilità se si vuole che i giovani trovino spazio: allora io credo che si debba avere il coraggio di sostituire il criterio degli scatti di anzianità con quello degli scatti di merito. E perché le aziende possano tornare ad assumere c’è un solo strumento, fare avere il lavoro, non ostacolarlo". Secondo Filippa l'Italia si trova infatti in una situazione che "dallo Stato alla burocrazia comunale pone una serie infinita di ostacoli". L'esponente di Confidustria di Vercelli e Novara ricorda come "abbiamo da decenni problemi di viabilità rimasti insoluti, dal nuovo ponte sul Ticino alla pedemontana che colleghi Biella a Ghemme, a un collegamento veloce tra Novara e Vercelli: è ora che le forze politiche, tutte, smettano di fare la gara a intestarsi la paternità di un’opera che non parte mai, la facciano partire. Deve cambiare la mentalità".Il presidente degli imprenditori infine conclude parlando del timore di un nuovo lockdown se i contagi da Coronavirus dovessero tornare a salire come a marzo, aprile e maggio: "Mi auguro che la politica non si faccia prendere dal panico e usi la razionalità nell’affrontare il problema: adesso - dice a La Stampa - ci troviamo in una situazione difficile, una seconda paralisi avrebbe anche sul nostro territorio effetti economici devastanti, molte aziende non la sopporterebbero".